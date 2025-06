Sucic Inter sprazzi di talento contro il River Plate | cambio di passo dribbling e assist Con queste premesse…

Petar Sucic, talento emergente dell’Inter, ha brillato contro il River Plate con un cambio di passo fulmineo, dribbling elegante e assist decisivo. Dopo alcune apparizioni in sordina, il giovane croato ha finalmente preso la scena, infiammando i tifosi nerazzurri e dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una pedina fondamentale nella gestione di Chivu. La sua performance promette grandi cose: il futuro dell’Inter si prospetta ancora più luminoso.

Sucic Inter, sprazzi di talento contro il River Plate: cambio di passo, dribbling e assist. Con queste premesse la gestione che avrò Chivu.. Petar Sucic si è preso la scena contro il River Plate, firmando una prestazione che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Dopo due apparizioni marginali nei test contro Monterrey e Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club, il centrocampista croato ha finalmente mostrato il suo potenziale, fornendo un assist decisivo a Pio Esposito e servendo una palla intelligente a Mkhitaryan. A soli 21 anni, l’ex talento del calcio croato rappresenta una scommessa interessante per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, sprazzi di talento contro il River Plate: cambio di passo, dribbling e assist. Con queste premesse…

In questa notizia si parla di: river - plate - sucic - inter

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

Translate postSucic entra e spacca Inter-River Plate, la Croazia lo esalta: "Primo assist con i nerazzurri" Vai su X

Quanto vale l'innesto di Petar #Sucic in questa #Inter di #Chivu? ? Impatto eccezionale del centrocampista croato che contro il #RiverPlate ha trovato il suo primo assist in nerazzurro #PassioneInter #ForzaInter #Amala #SerieA #MondialePerClub Vai su Facebook

Sucic: Ho visto uno spazio, Pio ha fatto il resto; Inter-River Plate, le pagelle: Sucic 7, entra e incide. Mastantuono 4,5: fine a se stesso; Inter, il nuovo che avanza: ecco Sucic.

Inter, è il momento di Sucic. Tecnica, forza e dribbling: così cambia il centrocampo - Il giovane centrocampista croato ha alzato i giri del motore e ha finalmente mostrato il suo potenziale al Mondiale per Club ... Come scrive fcinter1908.it

Sucic ha ‘rotto il ghiaccio’! Ora Chivu si aspetta due fasi all’Inter – CdS - Petar Sucic ha iniziato a dimostrare le sue qualità, in maglia Inter, in occasione del match vinto dai nerazzurri contro il River Plate per 2- Si legge su inter-news.it