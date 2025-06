Sucic Inter in edicola l’aneddoto | ecco cosa gli ha detto Chivu può prendere il posto di un big

L’Inter torna a sorprendere, e il nuovo arrivo Sucic si fa notare, catturando l’attenzione dei tifosi e della stampa. In edicola, tra retroscena e analisi, la Gazzetta dello Sport svela cosa ha detto Chivu sul suo ruolo e sulla possibilità di sostituire un big nella rosa titolare. Un capitolo affascinante che promette di rivoluzionare il futuro nerazzurro. Ecco cosa ha raccontato il nuovo tecnico…

Sucic è al centro dei temi trattati in edicola. La Gazzetta dello Sport in modo particolare ha svelato alcuni possibili retroscena sull'ultimo arrivato in casa dell' Inter e che tanto bene sta facendo al Mondiale per Club. SUCIC INTER – «Chivu ha già preso le misure per produrgli almeno un paio di abiti di sartoria: il tecnico ha, infatti, parlato spesso con lui e verificato che ne può indossare diversi. Il croato duttile fa, infatti, la mezzala di professione, ma sa stare bene anche in un centrocampo a due come con Modric in nazionale: così, consentirebbe a tutta l'Inter un cambio di modulo.

