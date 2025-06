Sucic ha ‘rotto il ghiaccio’! Ora Chivu si aspetta due fasi all’Inter – CdS

Petar Sucic sta facendo parlare di sé, dimostrando tutto il suo talento in maglia Inter durante la vittoria contro il River Plate. Con un futuro promettente e Chivu pronto a guidarlo verso due nuove fasi di crescita, il giovane croato si prepara a consolidare il suo ruolo chiave nei nerazzurri. L’azzardo di scommettere su di lui sembra ormai aver preso forma: il suo percorso è appena iniziato e il meglio deve ancora venire.

Petar Sucic ha iniziato a dimostrare le sue qualità, in maglia Inter, in occasione del match vinto dai nerazzurri contro il River Plate per 2-0. Il tecnico Cristian Chivu ha delle richieste specifiche per il croato. LA PRESTAZIONE – Petar Sucic è salito in cattedra nel match più importante giocato finora dall'Inter al Mondiale per Club. Contro il River Plate, infatti, il numero 8 nerazzurro ha sfoderato una prestazione da calciatore determinante, regalando spettacolo e offrendo palle gol a ripetizione ai compagni di squadra. Nonostante i soli 30 minuti a disposizione, il croato si è disimpegnato soprattutto per la sua capacità in fase di proposizione e costruzione del gioco, rendendo la vita durissima ai suoi avversari con dei cambi di passo repentini sui quali gli argentini sono andati costantemente a vuoto.