Stupro a Vignola marcia contro la violenza | quando e a che ora

Lunedì 28 giugno 2025, Vignola si prepara a scendere in piazza per una marcia contro la violenza, in risposta alla drammatica aggressione avvenuta nella serata di mercoledì. L'appuntamento è fissato per martedì alle ore 21, con partenza da via del Portello, il luogo della terribile aggressione. Promossa da associazioni locali e cittadini, questa iniziativa vuole dare voce alle vittime e promuovere una cultura di rispetto e sicurezza. Unisciti a noi per fare la differenza.

Vignola (Modena), 28 giugno 2025 – Dopo la terribile aggressione a sfondo sessuale di mercoledì sera ai danni di una donna di 32 anni, ora i cittadini di Vignola scendono in piazza. Infatti, martedì sera proprio da via del Portello, dove la giovane è stata brutalmente aggredita da un uomo di origine straniera, partirà una marcia per le vittime di violenza: una camminata per le vie del centro cittadino con partenza, alle 21. A promuoverla assieme ai cittadini è Barbara Badiali, Consigliere Lega Salvini Premier Comune di Vignola e Membro Direttivo Provinciale Lega Salvini Premier. Intanto continuano le indagini dei carabinieri, giunti subito sul posto mercoledì sera per individuare l'autore della violenza sessuale: si tratterebbe di un giovane nord africano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stupro a Vignola, marcia contro la violenza: quando e a che ora

In questa notizia si parla di: vignola - stupro - marcia - violenza

Stupro a Vignola, marcia contro la violenza: quando e a che ora; Stupro di Vignola, Sabattini (Pd): Chi usa il dolore di una donna vittima di violenza per fare campagna elettorale non combatte la violenza, la sfrutta; Stuprata in strada, Vignola ha paura: “Il governo ci dia polizia e militari”.

Stupro a Vignola, marcia contro la violenza: quando e a che ora - A promuovere la manifestazione Barbara Badiali, Consigliere Lega Salvini Premier Comune di Vignola. Secondo ilrestodelcarlino.it

Stupro, caccia all’uomo. Telecamere al setaccio. E il paese è sotto choc:: "Trovate quel criminale" - La sindaca di Vignola, Emilia Muratori: "Vorrei incontrare la vittima". Segnala msn.com