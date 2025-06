Stuprata in strada Vignola ha paura | Il governo ci dia polizia e militari

Una tranquilla serata in un quartiere di Vignola si è improvvisamente trasformata in un incubo, quando una donna è stata vittima di uno stupro in strada. La paura si diffonde tra i residenti, che chiedono con urgenza un aumento di forze dell’ordine e la presenza di polizia e militari per garantire sicurezza e ripristinare la tranquillità. È ora di agire: la tutela dei cittadini non può attendere.

Vignola (Modena), 28 giugno 2025 – Erano sì e no le 22.30 quando ha salutato gli amici per rientrare a casa, a piedi, essendo il suo appartamento a una manciata di metri dal pub in cui stava chiacchierando. Era quasi arrivata: sul lato della strada diverse auto in sosta e dall’altro la fila di abitazioni avvolte nel silenzio della sera in un normale quartiere residenziale di Vignola, nel Modenese. All’improvviso è sbucata un’ombra: neppure il tempo di voltarsi e capire ciò che stava accadendo che è stata buttata con violenza a terra dallo sconosciuto. L’uomo – un giovane nordafricano – l’ha schiacciata sul cemento con il proprio peso, le ha immobilizzato le braccia, causandole diversi traumi ed ecchimosi e ha abusato di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stuprata in strada, Vignola ha paura: “Il governo ci dia polizia e militari”

In questa notizia si parla di: strada - vignola - stuprata - paura

Violenza sessuale a Vignola, ragazza stuprata in strada a pochi metri dal portone di casa: aggressore in fuga - Una giovane di 30 anni è stata vittima di una terribile violenza sessuale proprio a Vignola, a pochi passi dal suo portone di casa.

Stuprata in strada, Vignola ha paura: “Il governo ci dia polizia e militari”; Violentata a Vignola dopo la serata con gli amici al pub, a che punto sono le indagini; Luce e gas, ecco la bolletta – scontrino: come funziona.

Stuprata in strada, Vignola ha paura: “Il governo ci dia polizia e militari” - Pressing della sindaca: “Iniziative per la sicurezza”. Da ilrestodelcarlino.it

Aggredita e stuprata per strada: l’aggressore riesce a fuggire - La vittima, con le sue grida, era riuscita ad attirare l’attenzione dei clienti di un locale nelle v ... msn.com scrive