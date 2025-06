Studenti cittadini del mondo con Erasmus

anno hanno partecipato a scambi culturali e progetti europei, trasformando gli studenti in cittadini del mondo. L’esperienza Erasmus non solo arricchisce le competenze, ma apre menti e cuori, creando legami duraturi e un senso di appartenenza globale. In un’epoca di sfide comuni, investire nell’educazione internazionale significa costruire il futuro con giovani consapevoli e pronti a vivere senza confini.

‘Arricchisce la vita, apre la mente’. Questo il motto e questa l’essenza del progetto Erasmus, nato per unire i cittadini europei attraverso l’educazione e l’istruzione. Mai come in questo anno scolastico appena concluso, il Secondo Istituto comprensivo di Sassuolo ha creduto ed investito le proprie energie in questo progetto. GiĂ ad aprile, infatti, le scuole primarie ‘Bellini’, ‘Collodi’ e ‘Vittorino da Feltre’ e la scuola secondaria di primo grado ‘Parco Ducale’ hanno ricevuto un gruppo di sei ragazzi irlandesi della ‘Robeen Central National School di Hollymount’, accompagnati dalla loro preside e da un’insegnante, mentre a maggio invece sono arrivati sette ragazzi e gli insegnanti del Colegio Sagrado CorazĂłn di Maracena, vicino a Granada, che sono stati ospitati dalle famiglie degli studenti dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Studenti cittadini del mondo con Erasmus

In questa notizia si parla di: cittadini - erasmus - studenti - mondo

Giovani cittadini globali a Lecce: una settimana di Erasmus+ tra cultura, cittadinanza e sostenibilità - Dal 12 al 16 maggio 2025, il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce ha accolto 30 studenti e 7 docenti da quattro scuole partner europee per una settimana di Erasmus.

Si è conclusa, nello scorso mese di maggio, l'ultima mobilità del progetto Erasmus n°2023-1-IT01-KA121-VET-000116297 del Liceo scientifico Fermi Polo tecnico Brutium, che ha coinvolto, complessivamente, 32 studenti, 6 docenti accompagnatori e 4 membri Vai su Facebook

Studenti cittadini del mondo con Erasmus; 5 Borse Erasmus Plus per stage all’estero promosse dal Campus di Ravenna; Palermo chiama Europa: a Borgo Nuovo una scuola che forma i cittadini digitali.

Studenti cittadini del mondo con Erasmus - Il Secondo istituto comprensivo ha incentivato viaggi e scambi linguistici con Irlanda e Spagna. msn.com scrive

Erasmus in Finlandia Gli studenti diventano “cittadini del mondo“ - Il Giorno - Erasmus in Finlandia Gli studenti diventano “cittadini del mondo“ Accolta a Kouvola una delegazione del liceo d’Arconate e d’Europa. Secondo ilgiorno.it