Studente del Volta vincitore del contest Seeweb 2025 grazie ad un’app IA per la didattica

La sua passione e determinazione lo hanno portato a conquistare il primo premio del “Contest Seeweb 2025” con un'innovativa app IA dedicata alla didattica. Daniele Crescenzi, 18enne del Volta di Frosinone, ha trasformato un’idea in realtà, dimostrando che la creatività giovanile può rivoluzionare l’apprendimento. È stato come scrivere un poema epico, partire da zero con un’idea e portarla avanti fino a...

