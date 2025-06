STS Communication è Main Partner di Short Out Festival 2025 | innovazione cinema e memoria a Villa Litta

Dal 1° al 6 luglio 2025, Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate ospiterà la quarta edizione dello Short Out Festival, un evento internazionale che celebra l’arte del cortometraggio e la cultura cinematografica contemporanea. Con il tema “I confini della memoria”, il festival invita a esplorare i limiti e le potenzialità della memoria attraverso proiezioni, incontri e spettacoli immersivi, offrendo un’esperienza unica di innovazione e riflessione nel cuore della Lombardia.

Dal 1° al 6 luglio 2025, torna a Lainate (MI) lo Short Out Festival, l'evento internazionale dedicato ai cortometraggi e alla cultura cinematografica contemporanea. Giunto alla quarta edizione, il festival si svolge nella suggestiva cornice di Villa Visconti Borromeo Litta, offrendo sei giorni di proiezioni all'aperto, incontri, musica live, laboratori, stand-up comedy e mostre. Il tema 2025 è "I confini della memoria", un'indagine profonda sul ricordo in tutte le sue forme: storico, digitale, personale e collettivo. STS Communication main partner: tecnologia, visione e futuro. Main partner ufficiale dello Short Out Festival 2025 è STS Communication, azienda leader nella virtual production e progettazione di eventi e contenuti multimediali.

