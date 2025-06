stretta sulle disco chiusa villa delle rose dopo risse e feriti quindici giorni di stop

Dopo recenti episodi di violenza e risse, la Villa delle Rose di Misano si trova sotto stretta sorveglianza con una sospensione di quindici giorni. La decisione del questore Olimpia Abbate mira a garantire la sicurezza dei clienti e ristabilire l’ordine in uno dei luoghi iconici della Riviera. Un provvedimento che sottolinea l’importanza di rispettare le regole e tutelare il divertimento responsabile: la sicurezza viene prima di tutto.

Dopo il Bikini e il Malindi di Cattolica, arriva il giro di vite anche per un’altra storica discoteca della Riviera. Quindici giorni di stop per la Villa delle Rose di Misano: questa la decisione adottata dal questore di Rimini Olimpia Abbate che, dopo alcuni episodi di cronaca avvenuti di recente, ha deciso di sospendere la licenza del locale per due settimane ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il tutto a partire dalla serata di ieri. Sul piatto la Questura ha messo una serie di segnalazioni per fatti avvenuti nelle ultime settimane. Tra queste si segnala quanto accaduto il 22 giugno scorso, quando un giovane è stato colpito di e ferito di striscio, con un coltellino, "alla spalla, al torace ed alla mano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it