La tragica strage di Paderno, avvenuta 20 anni fa, ha segnato profondamente la memoria collettiva. Riccardo Chiarioni, responsabile di aver sterminato la sua famiglia senza alcun vizio mentale, è stato condannato a due decenni di carcere dal Tribunale dei minorenni di Milano. Un verdetto che riflette la severità della giustizia e la complessità di un caso che ancora scuote l’opinione pubblica. La strage di Paderno...

20 anni di carcere, il massimo possibile. Riccardo Chiarioni, l’autore della strage di Paderno, il 31 agosto 2024, nella quale uccise padre, madre e fratellino, è stato condannato senza sconti dal Tribunale dei minorenni di Milano. Che ha accolto in pieno la richiesta del Pubblico ministero non riconoscendo al ragazzo nessun vizio parziale di mente. La Procura aveva chiesto la pena sulla base delle aggravanti contestate al giovane. La strage di Paderno. Riccardo Chiarioni, il 17enne (oggi appena maggiorenne) sterminò a coltellate la sua famiglia la notte del 31 agosto scorso, a Paderno Dugnano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Paderno: 20 anni al ragazzo che sterminò la famiglia. “Nessun vizio di mente”

Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino - Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: la Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il ragazzo di 17 anni che ha compiuto un dramma familiare, uccidendo con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni.

Condannato a 20 anni il ragazzo che lo scorso anno ha compiuto la strage di famiglia a Paderno Dugnano. La giudice Paola Ghezzi del Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Riccardo C., l'allora diciassettenne che nella notte

Strage di Paderno, uccise la famiglia a coltellate: ragazzo condannato a 20 anni

