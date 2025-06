Stop al taglio dei platani gli ecologisti | Decisione giusta soddisfatti

Gli ecologisti esprimono grande soddisfazione per lo stop al taglio dei platani lungo la SS 62 tra Parma e Collecchio, una decisione che tutela il patrimonio arboreo e rispetta l’ambiente. La revoca della delibera, che avrebbe permesso ad ANAS di procedere con i lavori, rappresenta un importante trionfo per la sensibilità ecologica. È un segnale positivo verso un equilibrio tra sviluppo e tutela del nostro ecosistema.

