L'eco della decisione del Comune di Sesto di boicottare i prodotti israeliani nelle farmacie comunali ha scatenato un dibattito appassionato e controverso. Mentre alcuni vedono questa mossa come un atto di solidarietà , altri la criticano come un gesto insensato, soprattutto quando si tratta di medicinali salvavita. In un contesto così delicato, è fondamentale analizzare con attenzione le implicazioni di ogni scelta. La discussione è aperta: quali sono i rischi e i benefici di questa decisione?

Il giorno dopo l’ufficialitĂ della scelta del Comune di Sesto di boicottare farmaci, parafarmaci, attrezzature mediche e cosmetiche di produzione israeliana nelle 8 farmacie comunali del territorio, da luglio, la polemica divampa. "Una decisione insensata - dicono Giovanni Galli e Daniele Brunori, consigliere regionale e capogruppo Lega a Sesto -, pensiamo a eventuali medicinali salvavita, o fondamentali nelle cure, ma che non ci sorprende affatto, considerato chi amministra la cittĂ . Se è il primo caso di boicottaggio economico, come segnala il Comune, trattandosi, tra l’altro, di farmaci, ci pare ci sia ben poco da vantarsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop ai farmaci israeliani, è bufera: "Decisione dannosa e insensata"

