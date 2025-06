stefania corona si presenta col nuovo compagno al funerale del marito alvaro vitali

Stefania Corona ha stupito tutti presentandosi al funerale di Alvaro Vitali, il marito scomparso lo scorso giugno, insieme al suo nuovo compagno. Un gesto che ha suscitato curiosità e discussioni, mentre la donna si mostrava accanto a Antonio, l’autista che aveva condiviso con Vitali momenti quotidiani. La relazione tra Stefania e Alvaro…

Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali, che si era separata dall’attore, ma con il quale divideva ancora la stessa abitazione, si è presentata al funerale del 75enne scomparso lo scorso 24 giugno a Roma col nuovo compagno. In prima fila era accanto ad Antonio. L’uomo, di professione autista, era stato assunto proprio da Vitali per occuparsi delle commissioni quotidiane, della spesa e della gestione della casa. Il matrimonio tra Alvaro e la 64enne era giĂ in crisi. Lei, trovando in lui un appoggio, si è innamorata. Anche Antonio viveva in casa con loro. L’unico figlio biologico di Vitali, Ennio, invece, è stato impossibilitato ad andare per problemi di salute. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it