Stasera il ballo in maschera | vietato fare foto o video con gli smartphone

Stasera, nel suggestivo scenario dell'Arsenale di Venezia, si svolge un evento esclusivo: il ballo in maschera vietato a foto e video con gli smartphone, preservando l’arte del mistero e della tradizione. Mentre la città bollente accoglie vip e polemiche, Jeff Bezos e Lauren Sanchez celebrano il loro matrimonio tra eleganza e riserbo. Un’occasione unica per vivere un momento di magia senza precedenti, lontano dagli sguardi indiscreti.

In una Venezia bollente, in cui si toccano picchi di temperature dalla mattina alla sera, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati i protagonisti del matrimonio a più alto tasso di vip e polemiche dell'anno. Mentre i "No Bezos no war" protestano contro la presenza del fondatore di Amazon e della moglie in laguna, i festeggiamenti degli ormai coniugi proseguono con un'elegante e misterioso ballo in maschera presso lo storico Arsenale. Un appuntamento che, secondo alcuni insider, è stato pensato per omaggiare Venezia e la sua grande tradizione del carnevale. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da media internazionali, sarebbe Lady Gaga una delle protagoniste musicali della serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it