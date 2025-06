Starnazzano sotto casa fino a tardi la città è invivibile

Il rumore incessante che si protrae fino a tardi rende invivibile il mio quartiere, disturbando il mio diritto di vivere e dormire serenamente nella mia casa. Ricordo ancora il gesto provocatorio di un gestore, rivolto a me alle 4.30 del mattino, per aver protestato contro il disturbo causato dal trambusto notturno. √ą arrivato il momento di trovare una soluzione per ripristinare la pace e il rispetto reciproco, perch√© la tranquillit√† non √® un privilegio, ma un diritto di tutti.

