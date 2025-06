Stalker spedito ai domiciliari fuori regione e una donna denunciata per aver aver dato fuoco alla casa dopo una lite

Una vicenda che desta scalpore quella di un stalker, ora agli arresti domiciliari fuori regione, e di una donna denunciata per aver incendiato la propria casa dopo un alterco. La giustizia interviene con fermezza, rafforzando le misure di protezione. Questi episodi sottolineano l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di vittime e cittadini, dimostrando come la legge non si lascia intimorire e agisce con decisione.

E' stato spedito agli arresti domiciliari da un familiare in un'altra regione, con il divieto di dimora a Cesena, un uomo che, nel contesto di atti persecutori, aveva più volte violato la precedente misura del divieto di avvicinamento ed era stato colpito da ordinanza di aggravamento della misura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

#Cronaca A marzo il trentatreenne ci aveva provato in via San Felice, ma era stato messo in fuga dalle urla della vittima. Il 4 giugno lo ha rifatto, in zona stazione, bloccando la ragazzina in ascensore: adesso è ai domiciliari. Vai su Facebook

