stagioni le poesie di maria francesca borgogna

Scopri le "Stagioni" di Maria Francesca Borgogna, un viaggio poetico attraverso i mutamenti dell’anima e della natura. Nata a Procida e insegnante di Lettere, Borgogna ci guida con delicatezza nelle sue liriche, pregne di introspezione e passione. Con una prefazione incisiva di Marco Canzanella, questa raccolta svela un universo ricco di emozioni e misteri, invitando il lettore a esplorare un aperto arcano…

Maria Francesca Borgogna, insegnante di Lettere, è nata a Procida (NA), è narratrice e poetessa ed è presente in numerose antologie poetiche. La silloge poetica Stagioni presenta un’esauriente acuta e centrata prefazione di Marco Canzanella che esordisce nella sua trattazione con l’affermazione forte che il lettore graziato dal destino che s’imbatte nell’universo poetico di Francesca Borgogna, si trova immediatamente in un aperto arcano intramato di concretissime esperienze, e di baluginanti immagini del passato, che risorgono per essere ascoltate, per imporsi nuovamente alla memoria e all’esperienza dell’autrice, la cui sensibile e dolorosa meditazione, è riposta all’urgenza della meditazione, del canto, del mormorare sommesso di materne presenze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it