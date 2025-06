Stabilizzazione dei precari | lunedì manifestazione davanti al tribunale

Lunedì 30 giugno, Genova si mobilita per rivendicare la stabilizzazione dei precari e il valorizzazione del personale pubblico. Una manifestazione davanti al Tribunale, seguito da un’assemblea sindacale alle 12:30 presso il Palazzo di Giustizia, riunisce FP Cgil, Uil Pa e Usb in un gesto forte di solidarietà e lotta. È il momento di far sentire la voce di chi chiede diritti e certezze per il futuro del lavoro pubblico.

Stabilizzazione di tutti i precari e valorizzazione del personale è il tema dell’assemblea sindacale convocata per lunedì 30 giugno da Fp Cgil, Uil Pa e Usb presso il Palazzo di Giustizia a Genova. Prima dell'assemblea, prevista alle ore 12:30, si terrà un presidio davanti a Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: stabilizzazione - precari - lunedì - davanti

