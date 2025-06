Squid game stagione 3 delude il pubblico

La terza stagione di Squid Game ha diviso profondamente i fan, tra chi sperava in un ritorno alle origini e chi si è trovato deluso dalle scelte narrative. Le reazioni sono state intense, con molti spettatori che hanno espresso critica per il nuovo gioco e l’evoluzione dei personaggi, lasciando Gi-hun in un percorso incerto e complesso. La domanda ora è: può questa stagione riaccendere la passione o segnerà la fine di un fenomeno globale?

reazioni dei fan alla stagione 3 di squid game. La terza stagione di Squid Game ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, con molti spettatori che hanno espresso delusione e critica riguardo alle scelte narrative e ai destini dei personaggi. Dopo il fallimento della rivolta e il tentativo di interrompere i giochi nella seconda stagione, la nuova tranche si apre con un gioco mortale di nascondino, lasciando Gi-hun (Lee Jung-jae) profondamente sconvolto. Mentre in precedenza il protagonista sembrava aver accettato la visione nihilistica del Front Man (Lee Byung-hun), trova una ragione per combattere nuovamente, sacrificando la propria vita nell'epilogo della stagione.

