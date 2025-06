Squid Game 3 | Il punteggio di Rotten Tomatoes è già superiore a quello della Stagione 2

Dopo una seconda stagione che aveva lasciato molti con un senso di insoddisfazione, Squid Game 3 torna a stupire e riconquistare il pubblico, ottenendo un punteggio record su Rotten Tomatoes. Con un punteggio superiore rispetto alla stagione precedente, questa nuova avventura coreana promette suspense, colpi di scena e un ritorno alle origini che i fan non vedono l’ora di scoprire. La risposta dei critici conferma: il riscatto di Squid Game è ufficiale.

Dopo una seconda stagione accolta con tiepida delusione, Squid Game 3 sta conquistando i critici su Rotten Tomatoes, segnando un ritorno in grande stile per la popolare serie coreana Netflix. L'attesa per i fan era stata lunga e carica di aspettative, ma il finale di Squid Game sembra aver ripagato la pazienza. Squid Game 3: Un Riscatto su Rotten Tomatoes. La terza stagione di Squid Game ha debuttato con un impressionante punteggio dell'89% sul Tomatometer di Rotten Tomatoes, basato su circa 30 recensioni. Questo dato è un chiaro segnale che i nuovi episodi di Squid Game hanno superato le criticità della stagione precedente, offrendo una conclusione soddisfacente alla trama.

Squid Game 3 conquista la critica ma delude il pubblico: il punteggio su Rotten Tomatoes è un campanello d’allarme - La terza stagione di Squid Game, da poco approdata su Netflix, sta vivendo un curioso paradosso: mentre la critica applaude, il pubblico sembra voltare le ... Lo riporta drcommodore.it

