Spunta un video di Messi a 9 anni | che fenomeno!

A soli 9 anni, Lionel Messi già mostrava il suo talento straordinario: un vero fenomeno in erba al Newell's Old Boys. Quel video, pubblicato dal club, immortala la Pulce mentre incanta sul campo peruviano, con il pubblico che intona "Marado", evocando il paragone con Diego Maradona. È incredibile pensare come da queste prime magie sia nata una leggenda del calcio mondiale. Guarda il video e scopri le radici di un talento senza confini.

Il Newell's Old Boys, primo club di Leo Messi, ha pubblicato un filmato della Pulce a 9 anni, reduce da un trionfo con i suoi compagni di squadra in un torneo in Perù. Il futuro fuoriclasse palleggia sul prato di El Coloso, mentre il pubblico canta "Marado, Marado", proponendo per la prima volta quel paragone con Diego che ha poi accompagnato Lionel per tutta la carriera. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spunta un video di Messi a 9 anni: che fenomeno!

