Sposa 17enne di Genova denuncia il marito imposto dai familiari | disposto il braccialetto elettronico

In un gesto di coraggio e determinazione, una giovane sposa di appena 17 anni di Genova ha denunciato il marito, imposto dai familiari, chiedendo protezione contro comportamenti persecutori. La sua testimonianza evidenzia la forza di una ragazza nata in Tunisia, che si è rivolta alle autorità per interrompere un incubo, portando all’applicazione del braccialetto elettronico. La sua storia ci ricorda l’importanza di denunciare e difendere i diritti delle vittime di stalking.

Una ragazza nata in Tunisia trova il coraggio di rivolgersi alla polizia dopo gli atteggiamenti persecutori dell’uomo, indagato per stalking. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sposa 17enne di Genova denuncia il marito imposto dai familiari: disposto il braccialetto elettronico

