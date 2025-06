Sport sotto choc la campionessa ricoverata per meningite virale | cosa rischia ora

Una brillante campionessa, simbolo di determinazione e talento, si trova ora in ospedale a causa di una meningite virale, suscitando grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La sua assenza potrebbe cambiare le sorti della squadra e la corsa al titolo europeo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma quali sono le sue reali condizioni di salute? Scopriamolo insieme.

La giovane campionessa è stata colpita da una meningite virale e attualmente si trova ricoverata in ospedale. Il rischio di una sua assenza a pochi giorni dalla competizione continentale scuote l’ambiente: senza di lei, la corsa al titolo europeo potrebbe complicarsi sin dall’esordio. Quali sono le sue condizioni? Leggi anche: Famiglia Reale, la decisione di Re Carlo su Harry e Meghan: cosa succede Aitana BonmatĂ­ in ospedale a causa di una meningite virale. A pochi giorni dal calcio d’inizio degli Europei femminili 2025, la Spagna trattiene il fiato per le condizioni di Aitana BonmatĂ­. La centrocampista del Barcellona, due volte Pallone d’Oro e simbolo della Roja, è ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sport sotto choc, la campionessa ricoverata per meningite virale: cosa rischia ora

