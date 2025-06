Sport integrazione cultura | le leggende del calcio ecuadoriano in campo a Pero

Il calcio unisce culture e cuore, trasformando il campo in un palcoscenico di emozioni e condivisione. A Pero, il 28 giugno 2025, le leggende del calcio ecuadoriano dimostreranno che lo sport può essere un potente ponte tra comunità diverse, promuovendo integrazione e cultura. Un evento imperdibile organizzato dall’associazione Aitecude, che celebra non solo i grandi campioni, ma anche l’identità e il senso di appartenenza di una comunità vibrante e unita.

Pero (Milano), 28 giugno 2025 – Le leggende del calcio ecuadoriano scendono in campo allo Sporting Club di via Papa Giovanni XXIII per una giornata all’insegna dello sport, dell’integrazione e della cultura. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Italo-Ecuatoriana Aitecude. “Si tratta di un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare le leggende del calcio ecuadoriano e di rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunitĂ in Europa attraverso lo sport”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Christian Caputi. L’evento si terrĂ domenica 29 giugno, a partire dalle 11, e prevede un torneo con la partecipazione di diverse squadre e di grandi nomi del calcio ecuatoriano: Máximo Orlando Banguera, Marcelo “Pepo” Morales, Marcelo Elizaga, Ariel Graziani, Juan Ignacio Triviño, Maicol Jackson Quiñónez, JosĂ© Luis Perlaza, Paul Alexander Guevara, Marcos Mondaini, Gilson de Souza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sport, integrazione cultura: le leggende del calcio ecuadoriano in campo a Pero

