Sport in tv sabato 28 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Sabato 28 giugno si preannuncia una giornata imperdibile per gli appassionati di sport, con un ricco palinsesto che spazia dall’atletica ai motori, fino all’arrampicata. Dalle qualifiche degli Europei a squadre di atletica ai Campionati Italiani Allievi su Sportface Tv, senza dimenticare la Coppa Italia Speed. Scopri tutti gli eventi, orari e dirette per vivere ogni istante dell’azione. Restate con noi e non perdete nulla!

Sabato 28 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dalla terza giornata degli Europei a squadre di atletica, con i Campionati Italiani Allievi su Sportface Tv. Entra nel vivo, con le qualifiche, il lungo weekend dei motori e da non perdere la Coppa Italia Speed di Arrampicata su Sportface Tv. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - eventi

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Una serata inclusiva, di gioco, sport e musica insieme in scena sabato 28 giugno dalle 18 alle 22: su Assisi Eventi Vai su Facebook

Sport in tv oggi (venerdì 27 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Diretta Rai Sport Sabato 28 Giugno 2025 Calcio Finale Europei Under 21, Ciclismo, Nuoto, Atletica; A Collebeato torna “PGA in Festa”: tre giorni di eventi, sport, musica e solidarietà dal 27 al 29 giugno 2025; Sport e buon cibo: torna il Valponte Party al Maglietto di Campomorone.

Sport in tv sabato 21 giugno: programma e orari di tutti gli eventi - Sabato 21 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Campionati Italiani Individuali Master di Atletica ... Come scrive sportface.it

“Lanciano Estate 2025”: 90 appuntamenti di arte, musica, cultura e sport - Al via dal 29 giugno al 30 agosto il cartellone degli eventi estivi organizzati dal Comune con le associazioni del territorio. Segnala chietitoday.it