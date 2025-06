Sport in tv oggi sabato 28 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 28 giugno si preannuncia una giornata imperdibile per gli appassionati di sport: dall’atletica agli sport motoristici, passando per il volley internazionale. Con tanti eventi in programma e streaming disponibili, non resterete mai a corto di adrenalina e emozioni. Scopri gli orari, i programmi e come seguirli in diretta, così da vivere ogni istante di questa giornata ricca di sfide e successi.

Oggi sabato 28 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia vuole essere grande protagonista nella terza giornata degli Europei a squadre di atletica, dove si cercherà la rimonta schierando tanti pezzi da novanta. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d’Austria per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’Olanda per la MotoGP. In serata l’Italia affronterà il Brasile nella Nations League di volley maschile, mentre nel pomeriggio si concluderà il Settecolli di nuoto e ci sarà spazio per la prova in linea femminile dei Campionati Italiani di ciclismo. Grande abbuffata per gli amanti di tennis con le finali di tutti i tornei della settimana, a precedere l’inizio di Wimbledon previsto lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 28 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - sabato - giugno - orari

Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile - In vista del weekend, sabato 17 maggio 2025, Digital-News.it vi guida alla ricca programmazione sportiva della Rai.

Apertura piscine estive Estate a Meda! Estate in piscina! Sport Village parte con la stagione estiva: da domani sabato 7 giugno 2025 le piscine comunali saranno aperte al pubblico. Orari di apertura: lunedì/venerdì h. 9:00 - 19:00 sabato/domenica h. 9:0 Vai su Facebook

Sport in tv oggi (venerdì 27 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Vai su X

Mondiale per Club, ottavi di finale: il calendario e gli orari delle partite; MotoGP, gli orari del GP Olanda (Assen) 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGP, GP Olanda: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Assen in diretta TV e streaming.

MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint ad Assen: orario e dove vederle - Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla seconda sessione di prove libere, alle qualifiche e alla gara sprint del Gp di Assen. msn.com scrive

Formula 1, oggi qualifiche Gran Premio Austria: orario e dove vederle in tv - Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche del Gp di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondia ... Da msn.com