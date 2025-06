Sport in tv oggi sabato 28 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una giornata di sport indimenticabile! Sabato 28 giugno, tra atletica, motori e volley, gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta: dalla sfida degli Europei a squadre, alle qualifiche di F1 e MotoGP, fino all’atteso match di volley Italia-Brasile. Non perdere nessun momento: scopri gli orari, il programma completo e come seguire tutto in streaming, perché oggi lo sport è protagonista assoluto!

Oggi sabato 28 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia vuole essere grande protagonista nella terza giornata degli Europei a squadre di atletica, dove si cercherà la rimonta schierando tanti pezzi da novanta. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d’Austria per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’Olanda per la MotoGP. In serata l’Italia affronterà il Brasile nella Nations League di volley maschile, mentre nel pomeriggio si concluderà il Settecolli di nuoto e ci sarà spazio per la prova in linea femminile dei Campionati Italiani di ciclismo. Grande abbuffata per gli amanti di tennis con le finali di tutti i tornei della settimana, a precedere l’inizio di Wimbledon previsto lunedì 30 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it