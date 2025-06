Spopola il turismo horror | a Londra il tour più richiesto è quello a tema Jack lo Squartatore

Se siete amanti del brivido e delle storie inquietanti, Londra è pronta a sorprenderci con il suo turismo horror in piena espansione. Tra le mete più richieste spicca il tour dedicato a Jack lo Squartatore, che permette di immergersi nel mistero e nell’orrore della Londra vittoriana. Pronti a vivere un’esperienza indimenticabile? Continua a leggere e scopri come trasformare il viaggio in un’avventura da brivido!

Siete alla ricerca di un viaggio da brivido? Potete seguire la mania del turismo horror, volando a Londra per partecipare a un tour sulle orme di Jack lo Squartatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

