Sponsorizzazioni Israele e Pride | la comunità queer napoletana si divide ma si alza la voce di Arrevutamm

Giugno è il mese del Pride, simbolo di lotta e libertà. Tuttavia, tra sponsorizzazioni e polemiche, la comunità queer napoletana si divide, mentre Arrevutamm alza la sua voce per difendere i valori autentici del movimento. In un contesto dove il profitto rischia di oscurare il messaggio originario, si apre un dibattito acceso sulla vera essenza della celebrazione e sul futuro della lotta per i diritti. Infatti, al centro di una polemica è il messaggio ...

Giugno, il mese del Pride. Una manifestazione nata con uno scopo ben preciso ma che, già da diversi anni, è diventata vetrina perfetta per sponsorizzazioni e multinazionali che cercano di accaparrarsi spazi pubblicitari. In questi giorni, però, oltre alla gara allo spazio migliore sul carro, a Napoli una voce si sta alzando, la voce di chi veramente crede nella liberazione delle oppressioni. Infatti, al centro di una polemica è il messaggio comunicato da Napoli Pride, l'organizzazione che si occupa, appunto, di organizzare la manifestazione nella città partenopea.

Martedì 17 giugno: raggiungiamo l’ambasciata israeliana. Mentre Gaza viene bombardata nell’oscurità, mentre Israele taglia luce e internet per colpire senza testimoni, l’Occidente continua a sostenere, armare e giustificare l’occupazione. Oggi attaccano l’Ira Vai su Facebook

