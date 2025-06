Spoleto 32enne non rispetta le regole della comunità e finisce in carcere

A Spoleto, un giovane di 32 anni ha violato le regole della comunità, portando all’intervento della Polizia e al suo arresto. L’episodio evidenzia quanto sia importante rispettare le norme per garantire la sicurezza di tutti. La giustizia ha agito prontamente, sottolineando che il rispetto delle regole non è solo un dovere, ma un investimento per una società più civile e sicura.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal magistrato di Sorveglianza che ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova al servizio sociale e il conseguente ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 32 anni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

