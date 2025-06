Spinadesco ciclista travolto e ucciso da un’auto sulla Codognese

Tragedia sulla strada tra Spinadesco e Cremona: un ciclista sulla sessantina è stato tragicamente travolto e ucciso da un’auto sull’incrocio per Spinadesco. Un intervento tempestivo non è bastato a salvarlo, e le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire. La comunità si stringe nel dolore e nell’attesa di risposte definitive su questa drammatica vicenda. A...

Spinadesco (Cremona), 28 giugno 2025 – È un uomo sulla sessantina il ciclista ucciso sulla Codognese all’altezza dell’incrocio per Spinadesco. L’uomo, di cui al momento si ignorano le generalità, nemmeno si sa se sia italiano o straniero, intorno alle 20,30 sarebbe uscito in sella alla sua bicicletta dall’incrocio per Spinadesco. Avrebbe forse incautamente attraversato la strada ed è stato investito da una o più auto. Dinamica da chiarire . A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, sul posto è intervenuto il 118 di Cremona, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Castelverde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it