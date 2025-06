Spie nelle basi Nato in Grecia Quarto arresto in un mese e mezzo

In un clima di tensione crescente, la Grecia si trova nuovamente sotto i riflettori internazionali, con il quarto arresto in appena un mese e mezzo. Una presunta spia azera è stata catturata a Creta mentre scattava foto alla base Nato di Souda Bay, portando alla luce nuove preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Le indagini continuano, ma cosa riveleranno queste operazioni di intelligence?

La guerra fredda è tornata, anche in Grecia. Arrestata una presunta spia azera a Creta, colta in flagrante mentre scattava foto alla base sommergibili Nato di Souda bay. Un ventiseienne è stato trovato in possesso di 5.000 files, tra foto e video, di installazioni militari. L’uomo ha rigettato le accuse rifiutandosi di fornire qualsiasi informazione alla polizia ellenica. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze oculari secondo cui l’uomo ha immortalato luoghi strategicamente sensibili oltre a seguire i movimenti delle navi da guerra che entravano e uscivano dalla baia, che ospita la base degli Stati Uniti e della Nato, sito altamente strategico per l’intero Mediterraneo orientale (e non solo). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spie nelle basi Nato in Grecia. Quarto arresto in un mese e mezzo

In questa notizia si parla di: nato - grecia - spie - basi

Cinquemila foto della base Nato a Souda Bay: con questa accusa è stato arrestato un 26enne azero a Creta. La Grecia torna centrale nella concentrazione di attenzione straniere. ? @FDePalo Vai su X

2 giugno, il Comando Subacquei e Incursori è tornato a urlare ‘Decima!' passando davanti al palco istituzionale Vai su Facebook

Spie nelle basi Nato in Grecia. Quarto arresto in un mese e mezzo; La guerra delle spie. L’Iran arresta un altro cittadino europeo; Parata a Mosca, Putin-Xi fianco a fianco. Usa e Ue verso la proposta di 30 giorni di tregua - Ucraina, Cremlino: Tregua da 30 giorni? Solo a certe condizioni.

Spie nelle basi Nato in Grecia. Quarto arresto in un mese e mezzo - Arrestata una presunta spia azera a Creta, colta in flagrante mentre scattava foto alla base sommergibili Nato di Souda bay. Secondo formiche.net

Grecia, fermata sospetta spia: filmava operazioni militari Nato nel porto di Alexandropulis - MSN - Il porto funge da hub logistico strategico per le operazioni degli Stati Uniti e della Nato, facilitando il movimento di attrezzature militari, ... Da msn.com