Spider-Man | Brand New Day il moodboard anticipa toni oscuri e la presenza di un Avenger

Il direttore della fotografia di Spider-Man: Brand New Day, Brett Pawlak, ha condiviso sul suo account Pinterest alcune immagini molto interessanti, che molti fan interpretano come la conferma che il Bruce BannerHulk di Mark Ruffalo apparirà nel film. Le immagini (che si possono vedere qui, qui e qui ) che si pensa facciano parte di un mood board per il film, sono un misto di fotogrammi dei precedenti film di Spider-Man con Peter Parker ( Tom Holland ) e MJ ( Zendaya ), e di fumetti che mostrano il Wall-Crawler sia in squadra che in lotta con Hulk.