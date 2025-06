Spiare giornalisti e attivisti è pericolo per democrazia | le tre domande di don Ferrari sul caso Paragon

Spiare giornalisti e attivisti rappresenta un grave pericolo per la democrazia, alimentando paura e sfiducia nelle istituzioni. Don Mattia Ferrari, intervenuto in Senato, solleva tre importanti domande sul caso Paragon e le ferite aperte dalla sorveglianza illegale. √ą il momento che le istituzioni ascoltino le voci di chi chiede verit√† e giustizia, perch√© solo cos√¨ possiamo proteggere i valori fondamentali della nostra democrazia.

‚ÄúPongo tre domande, ci sono ferite che meritano verit√†‚ÄĚ. Don Mattia Ferrari, intervenuto in Senato alla Conferenza stampa promossa dal Senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe De Cristofaro, per denunciare l‚Äôinfiltrazione subita da Potere al Popolo, parla della sua personale vicenda di spiato attraverso il software Graphite dell‚Äôazienda Paragon. ‚Äú√ą fondamentale che le Istituzioni di questo paese aiutino a rispondere a cosa √® successo e che insieme si ricomponga questa ferita, questa frattura e si possa operare una riconciliazione e riprendere il cammino per il bene della nostra societ√†‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it