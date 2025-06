Spiagge più belle del mondo nella top 20 spiccano Lampedusa e Tropea Ecco la classifica completa

Se sognate acque cristalline e paesaggi mozzafiato, l’Italia si conferma una delle mete più ambite al mondo. Nella top 20 delle spiagge più belle secondo TripAdvisor, spiccano Lampedusa con la sua Spiaggia dei Conigli all’11° posto e Tropea in Calabria al 20°. Questi riconoscimenti sono il risultato di milioni di valutazioni globali, che celebrano la bellezza autentica e il fascino senza tempo del nostro territorio. Il titolo Travelers’ Choice Best of the...

Buone notizie per l’Italia. Il nostro Paese si piazza nella classifica globale delle 25 spiagge più belle del mondo, elaborata da TripAdvisor attraverso i Traveler’s Choice Awards, con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa all’undicesima posizione, mentre la Spiaggia di Tropea in Calabria ottiene il ventesimo posto. La graduatoria si basa su milioni di valutazioni fornite da viaggiatori di tutto il mondo. “Il titolo Travellers’ Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. – riporta il portale – Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spiagge più belle del mondo, nella top 20 spiccano Lampedusa e Tropea. Ecco la classifica completa

