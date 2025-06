Spiagge e lidi Tutte le zone sono balneabili

L'estate è finalmente arrivata e le spiagge della sponda lecchese del Lago di Como, così come quelle degli altri laghi della provincia di Lecco, sono pronte ad accoglierti. Dopo un’attenta analisi di laboratorio, tutte le zone balneabili sono state riaperte, garantendo acque sicure e pulite, anche a Colico e Bellano, dove recentemente erano stati temporaneamente vietati i bagni. I punti dove si può fare...

L’estate può cominciare su tutte le spiagge e tutti i lidi della sponda lecchese del Lago di Como, ma anche degli altri laghi che bagnano la provincia di Lecco. Le acque di tutte le località dove è possibile fare il bagno hanno superato l’esame dei tecnici di laboratorio di Ats della Brianza, anche a Colico e Bellano, dove nelle scorse settimane era stata vietata la balneazione per l’eccessiva concentrazione di batteri. I punti dove si può fare il bagno sul lago di Como sono: Campeggio e Lido Adriano ad Abbadia; Lido di Puncia e Oro a Bellano; Inganna, Lido di Colico e il laghetto di Piona a Colico; il Campeggio Europa a Dervio; la Riva del Cantone e Rivetta a Dorio; Pradello e Canottieri sul Lario e Rivabella sul lago di Garlate a Lecco; Riva Bianca a Lierna; la Spiaggetta di Malgrate; Olcio; Camping Mandello, Lido di Mandello e Campin Nautilus a Mandello; Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario, sponda occidentale del ramo lecchese del lago; la Riva Gittana a Perledo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spiagge e lidi. Tutte le zone sono balneabili

