spezia stretta finale su cittadini e artistico elia verso palermo al suo posto candela

Spezia in accelerata per due 'colpi' in entrata: il centrale difensivo Giorgio Cittadini dell'Atalanta e l'attaccante Gabriele Artistico della Lazio. Il ds Stefano Melissano è in pressing con gli agenti e le società di appartenenza per ingaggiare i due validi atleti, entrambi in grado di apportare qualità e sostanza a una squadra con una base già solida. Per Cittadini, il ds aquilotto è stato abilissimo a intuire l'affare e anticipare i tempi della concorrenza. Un giocatore che era già finito nel taccuino del ds aquilotto in passato, tornato ora in auge per sostituire Nicolò Bertola. Cittadini è un atleta molto forte, classe 2002, cresciuto nella prestigiosa cantera dell'Atalanta, nella quale si distinse vincendo con la Primavera lo scudetto e la Supercoppa.