Spettacolo della natura a Punta Marina | la tartaruga Susy depone 98 uova sulla spiaggia

Un evento straordinario ha illuminato la spiaggia di Punta Marina: Susy, una giovane tartaruga, ha deposto 98 uova, regalando uno spettacolo della natura unico nel suo genere. È un momento di grande importanza per la tutela ambientale, coinvolgendo esperti e volontari pronti a proteggere questa rara nascita. La scoperta segna un passo avanti nella conservazione delle specie marine e invita tutti noi a riflettere sull’importanza di preservare gli ecosistemi marini.

Ravenna, 28 giugno 2025 – Stanotte al bagno Susanna di Punta Marina una giovane tartaruga (ribattezzata Susy) ha deposto 98 uova sull'arenile. E’ la prima volta sulle spiagge ravennati, era già successo a Milano Marittima. Sul posto si sono attivati i ragazzi del centro Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, Istituto Scientifico riconosciuto, Polo Ricerche ambientali e Centro Conservazione Fauna Marina. per il supporto nella nottata e i ragazzi del Turtles adriatic Organization org. Ora bisogna aspettare 5060 giorni per la schiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spettacolo della natura a Punta Marina: la tartaruga Susy depone 98 uova sulla spiaggia

In questa notizia si parla di: punta - marina - tartaruga - susy

Frecce Tricolori a Punta Marina, ecco quando e il programma - A Punta Marina Terme si prepara un imperdibile week-end tra cielo e mare: il 6 e 7 giugno 2025, il Tricolore Air Show porterà in scena le Frecce Tricolori e spettacoli emozionanti.

Secondo nido di tartaruga marina ad Ascea Questa mattina, tra i lidi Nardino e Brigantino, è stato individuato il secondo nido della stagione 2025 lungo il nostro litorale. Anche in questo caso si tratta di una Caretta caretta, specie ormai sempre più presente Vai su Facebook

La tartaruga Susy ha deposto 98 uova sull'arenile a Punta Marina: il video; Spettacolo della natura a Punta Marina: la tartaruga Susy depone 98 uova sulla spiaggia; Vertice Nato, Meloni: E' il momento per ottenere il cessate al fuoco a Gaza.

La tartaruga Susy ha deposto 98 uova sull'arenile a Punta Marina: il video - Jeff Bezos e Lauren Sanchez, svelato il regalo da 4,7 milioni di euro per il matrimonio: «È grande quasi come il suo yacht» Micotossine nel caffè: richiamato un lotto molto diffuso, ecco marca e lotto ... Scrive msn.com

Un raro esemplare di tartaruga marina di Kemp avvistato in Costiera Amalfitana - Nelle acque della Costiera Amalfitana è stata salvata una piccola tartaruga di Kemp: ecco il programma per rimetterla in libertà a Napoli ... Segnala tecnologia.libero.it