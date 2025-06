Spesi bene questi 20k? | bufera sul video della Scuola Holden rimosso e il racconto dell’ex allieva L’istituto a FqMagazine | Per ora siamo concentrati sulle lauree

Spesi bene questi 20k? La bufera sulla Scuola Holden infiamma i social, tra un video rimosso che punta il dito sui costi e una testimonianza divenuta virale. È davvero un investimento valido? Ora, concentriamoci sulle lauree e sulle opportunità concrete che possono cambiare il futuro dei nostri giovani. Spesso, le scelte più importanti sono quelle che si rivelano davvero fruttuose nel lungo termine.

La Scuola Holden è la più chiacchierata delle ultime ore. Il motivo? Un video postato sui social e poi rimosso che fa dell’ironia sui costi da alcuni giudicati eccessivi a fronte delle reali opportunità lavorative che offrirebbe, e soprattutto la testimonianza di una ex studentessa che ha deciso di raccontare la propria esperienza, non esattamente felice con la scuola fondata a Torino nel 1994 da Alessandro Baricco, tra gli altri. “Spesi bene questi 20k per la scuola Holden?” è la domanda che campeggia nella clip condivisa su TikTok dalla scuola e poi rimossa (ma salvata da altri profili), “Benissimo perché vedo sorridere mia figlia” risponde una madre, “Dovremmo chiederlo alla nonna” è la replica di un altro genitore che fa intuire che sia stata proprio la nonna a finanziare il percorso formativo del nipote. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Spesi bene questi 20k?”: bufera sul video della Scuola Holden rimosso e il racconto dell’ex allieva. L’istituto a FqMagazine: “Per ora siamo concentrati sulle lauree”

