Spese militari al 5% del PIL entro il 2035 Tajani | L’istruzione non subirà tagli il resto è demagogia Misiani | In arrivo vera e propria stangata per famiglie e lavoratori

L’Europa si prepara a un cambiamento epocale: le spese militari potrebbero raggiungere il 5% del PIL entro il 2035, mentre l’attenzione si concentra su priorità contrastanti. Tra promesse di investimenti sull’istruzione e il rischio di una nuova stangata per famiglie e lavoratori, il quadro si fa complesso e incerto. In questo scenario, la vera sfida sarà mantenere equilibrio e sostenibilità economica, evitando che le tensioni internazionali pesino troppo sulle tasche dei cittadini.

L’ombra di una nuova corsa agli armamenti si proietta sull’Europa. Al vertice NATO de L’Aia, un’intesa epocale è stata siglata tra i paesi membri, che di fatto ridisegna le priorità finanziarie del continente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

