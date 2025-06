Specialized Milano Mike Sinyard presente all' inaugurazione

L’inaugurazione del Vigo Store a Milano ha segnato un nuovo capitolo per gli appassionati di ciclismo, unendo passione e storia in uno dei luoghi più iconici d’Italia. Con la presenza speciale di Mike Sinyard, fondatore di Specialized, e il sindaco Beppe Sala che ha tagliato il nastro, questo evento ha celebrato l’eccellenza di un marchio che continua a spingere oltre i limiti. Un’apertura destinata a diventare un punto di riferimento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote.

