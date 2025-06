Specialista in furti di cavi di rame arrestato a Catania cruciale l' intervento dei dipendenti di un cantiere

A Catania, un tentativo di furto di cavi di rame nel cantiere ferroviario si è trasformato in un arresto grazie al pronto intervento dei dipendenti. L'uomo di 61 anni, fermato sul fatto, ora dovrà rispondere delle sue azioni, mentre gli attrezzi sequestrati testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare questi degradanti episodi di criminalità. Un episodio che sottolinea l’importanza di vigilanza e collaborazione tra lavoratori e forze dell'ordine.

Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Catania per furto di cavi di rame in un cantiere ferroviario. Gli attrezzi sono stati sequestrati.

