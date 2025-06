Spaziani Testa Confedilizia difende il decreto sicurezza | Per la Cassazione i ladri di case non sono un’urgenza Sconcertante

La decretazione d’urgenza, secondo Spaziani Testa, si rivela spesso uno strumento privilegiato per approvare norme impopolari o controverse senza un adeguato dibattito pubblico. Nel caso del decreto sicurezza, la Cassazione ha evidenziato come questa modalità possa essere sfruttata anche in questioni di grande rilevanza sociale, come la tutela delle proprietà e la lotta agli illeciti. La questione rimane aperta: quali sono i limiti di questa prassi legislativa?

Confedilizia non ci sta. Lo stop della Cassazione, con il Massimario che ha prodotto 129 pagine per criticare il dl sicurezza, approvato definitivamente dal Parlamento le scorse settimane ha spiazzato Giorgio Spaziani Testa, presidente dell’associazione che riunisce i proprietari di casa. In un post su X, il presidente demolisce i punti essenziali della nota del Massimario. Sottolineando un aspetto cruciale e cioè che la decretazione d’urgenza è giustificata dalla necessità di difendere chi, avendo un’unica abitazione, se la vede sottrarre. Leggi anche Il dl Sicurezza è legge. Meloni: "Passo decisivo, tuteliamo i cittadini più vulnerabili". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spaziani Testa (Confedilizia) difende il decreto sicurezza: “Per la Cassazione i ladri di case non sono un’urgenza. Sconcertante”

