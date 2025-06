Spari nella notte in via Liguria scatta il blitz in un condominio

Una notte di paura a Pisa, dove il fragore di spari ha scatenato un'azione immediata delle forze dell’ordine in via Liguria. Mentre i residenti tremavano nel cuore della notte, carabinieri e polizia sono intervenuti tempestivamente, dando il via a un blitz nel condominio sospetto. È l’inizio di un’indagine che potrebbe svelare ancora molti dettagli su una vicenda che ha sconvolto la tranquillità della città.

Pisa, 28 giugno 2025 – L’ allarme è scattato poco prima della mezzanotte di venerdì: alle 23.40 per l’esattezza, quando i residenti di via Liguria hanno udito rumori che in molti hanno ritenuto potuto essere spari, provenire da un edificio che si affaccia sulla strada. In pochi istanti sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e una della polizia, subito dopo anche un’ambulanza della Misericordia di Pontedera inviata sul posto dal 118 proprio su richiesta degli inquirenti. Alla fine però sull’episodio, ancora tutto da chiarire e sul quale stanno indagano i militari del nucleo radiomobile, si è scelto di mantenere il massimo riserbo, proprio nel tentativo di non pregiudicare l’attività investigativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spari nella notte in via Liguria, scatta il blitz in un condominio

