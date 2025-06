Spari contro auto con un uomo a bordo | un giovane accusato di tentato omicidio

Una sparatoria inquietante scuote Torre Santa Susanna: un giovane di 24 anni è stato fermato con l'accusa di aver aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un uomo. L'episodio, avvenuto nella serata di ieri nelle campagne di contrada Bellapaccia, ha scosso la comunità. La vicenda si sta delineando come un grave tentativo di omicidio, con le indagini in corso per chiarire i motivi e ricostruire l'accaduto.

TORRE SANTA SUSANNA - Risponde del reato di tentato omicidio l'uomo fermato a seguito dell'agguato avvenuto nella tarda serata di ieri (venerdì 27 giugno) in contrada Bellapaccia, nelle campagne di Torre Santa Susanna. Si tratta di un 24enne del posto. L'indagato, sottoposto a fermo di indiziato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

