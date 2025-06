Spal serviva più rispetto L’ex dirigente Schena | | Con Butelli fu un’agonia qui un finale inaspettato

L'addio di Renato Schena alla Spal nel 2011 ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi ferraresi. La sua passione e rispetto per il club sono rimasti intatti, anche quando i destini si sono separati. Ora, a quasi un decennio di distanza, la mancata iscrizione della squadra a giugno riaccende ricordi dolorosi e speranze disilluse. È un capitolo che, come sempre, merita di essere ricordato e analizzato con attenzione.

"La Spal è una cosa straordinaria che merita rispetto". Con queste parole Renato Schena se ne andò dalla Spal di Butelli a fine 2011 e come finì nel 2012 è storia tristemente nota. Tristezza che è riaffiorata per i ferraresi da questo maledetto inizio di giugno. Anche per l’ex team manager spallino, approdato dopo la Spal al Bassano e quindi al Vicenza, sempre alla corte della famiglia di Renzo Rosso, la mancata iscrizione della Spal è stata una brutta sorpresa. "Credo che nessuno potesse pensare a una fine del genere della Spal fino a pochi giorni prima della scadenza del 6 giugno scorso – commenta l’ex team manager che alla Spal e ai ferraresi è rimasto molto legato –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net