Spaccio in zona Musicisti a Modena quanta droga è stata sequestrata | due arresti

A Modena, un importante blitz smaschera uno spaccio in piena zona musicisti: 232 grammi di droga sequestrati e due tunisini arrestati. Scoperti in uno stabile abbandonato con sostanze stupefacenti e strumenti per il confezionamento, i carabinieri hanno interrotto un’attività criminale che minacciava la sicurezza del quartiere. Una vittoria nella lotta contro il traffico di droga, ma il fenomeno richiede ancora attenzione e impegno costante.

Due tunisini arrestati a Modena per spaccio. Sorpresi in uno stabile abbandonato con droga e strumenti per il confezionamento.

