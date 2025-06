Spacciava droghe sintetiche in un appartamento in pieno centro arrestato giovane pescarese

Nel cuore di Pescara, un giovane di appena 26 anni è finito in manette durante un'operazione della polizia mirata a contrastare lo spaccio di droghe sintetiche. Un intervento che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità urbana e nella tutela dei cittadini. La scoperta di un'attività illecita in un appartamento nel centro cittadino dimostra ancora una volta quanto sia cruciale la presenza costante delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e legalità.

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia e nel corso di uno di questi gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara hanno proceduto a un altro arresto. In manette è finito un ragazzo di 26 anni pescarese, disoccupato, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

