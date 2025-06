Spaccia mentre si trova ai domiciliari per droga | revocato il permesso di soggiorno

Un caso che mette in luce le conseguenze di azioni contrarie alle norme: un cittadino straniero, sorpreso a spacciare mentre era ai domiciliari, ha visto revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria. La decisione, respinta al ricorso, evidenzia come comportamenti illeciti possano compromettere i diritti di permanenza. Un monito importante sulla stretta connessione tra legalità e diritto di soggiorno nel nostro Paese.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha respinto il ricorso di un cittadino straniero contro la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, emessa dalla Questura di Perugia. La decisione arriva a seguito di una serie di comportamenti giudicati.

