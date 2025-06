Spaccata in centro storico | Il mio negozio assaltato nella notte hanno infranto la vetrata

Nel cuore pulsante di Parma, un altro episodio di inciviltà scuote il centro storico: nella notte, il nostro negozio di abbigliamento è stato assaltato, con la vetrata infranta e gioielli, capi e passioni trafugati. Un atto vile che mina la nostra comunità e ci invita a riflettere sulla sicurezza di un patrimonio condiviso. Continueremo a lottare per restare aperti e resilienti, perché la moda e la speranza non si fermano davanti a niente.

I malviventi hanno spaccato la vetrata della porta d'ingresso per entrare e rubare all'interno di un negozio di abbigliamento. L'ennesimo episodio è avvenuto nel corso della nottata di alcuni giorni fa, in pieno centro storico a Parma. I ladri hanno preso di mira il negozio di abbigliamento La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

